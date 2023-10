La 5E del “Vallisneri“ si ritrova 50 anni dopo l’esame di maturità

Venerdì 8 settembre 2023 la classe 5E del Liceo Scientifico Vallisneri di Lucca ha ricordato l’esame di maturità sostenuto nel lontano luglio del 1973. Dopo tanti anni gli ex-liceali hanno avuto finalmente l’occasione di incontrarsi tutti di nuovo per ricordare i vecchi tempi e scambiare le proprie esperienze di vita. Un po’ di nostalgia ma anche tanto divertimento per i diciottenni del ’73, alle prese con il ricordo di quegli anni, di come erano e dei tanti professori che li hanno accompagnati nel loro cammino scolastico. Una bella serata che probabilmente si ripeterà ancora in futuro.