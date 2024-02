La 3C di Camigliano si ritrova venti anni dopo. E ricorda Silvio

Una bellissima cena per la rimpatriata di classe delle scuole medie, venti anni dopo, non senza nostalgia. La terza C della scuola media di Camigliano si è ritrovata, appunto, 20 anni dopo. Tanta allegria, tanti ricordi e la voglia di rivedersi per confrontarsi su quello che è stato “dopo“ e condividere insieme con spensieratezza. Ma non è mancato il ricordo per il proprio compagno, Silvio, scomparso il 15 ottobre 2006 a soli 16 anni per arresto cardiaco. Per lui è stato osservato un minuto di silenzio. E per lui gli “Amici di Silvio“ mettono da tempo in moto tante iniziative di solidarietà.