La 17enne Asia: "Da non credente è stata un’esperienza straordinaria"

LUCCAPoco più di 17 anni e una grande passione per gli animali… e non solo. Asia, che compirà la maggiore età ad agosto, è diventata volontaria di Anpana quattro anni fa, quando – insieme alla mamma – si è imbattuta per caso in uno stand dell’associazione. All’epoca i volontari cercavano aiuto per salvare alcuni gattini abbandonati e lei, senza pensarci due volte, si è subito messa a disposizione. Da allora non si è più fermata: oggi è una delle volontarie più attive della sezione di Siena ed è appena rientrata da Roma, dove ha prestato servizio a fianco dei volontari lucchesi. Giovanissima ma con le idee chiare e anche un bel pizzico di coraggio: "Quando ho saputo che cercavano volontari per Roma, mi sono subito informata per capire se potessi partire anche io. Per fortuna da Lucca partivano due volontari, così mi sono potuta unire a loro", racconta. "Non sono credente, ma ho voluto comunque partecipare e vivere questa esperienza: sentivo che c’era bisogno di me e non potevo restare con le mani in mano. Nonostante la mia non credenza, mi è dispiaciuto non poter salutare il Santo Padre: il lavoro era tanto e non abbiamo mai potuto lasciare la nostra postazione", prosegue. Un’esperienza intensa anche sul piano umano: "Trascorrere intere giornate con altri volontari è stato bellissimo – racconta Asia –. Ho conosciuto persone provenienti da ogni angolo d’Italia, non solo di Anpana ma di tante altre associazioni. Non importava il colore della divisa: ci siamo aiutati a vicenda, e questo ci ha permesso di legare e confrontarci tanto. È stato davvero molto bello". Quella di Roma è stata la sua prima esperienza lontano da casa: "Spero di farne molte altre, anche solo per rivivere l’atmosfera del campo", confessaGiulia Prete