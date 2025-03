Kopinski fermato da un ictus, raccolti sul web in poche ore oltre 74mila dollari per aiutarlo

Lucca, 24 marzo 2025 – Oltre 74mila dollari donati in poche ore con ben 2000 donazioni. Una raccolta fondi quasi “da record” quella lanciata pochi giorni fa da Karl Kopinski, il disegnatore inglese – noto come tra i più grandi maestri dell’illustrazione fantasy d’Europa – colpito recentemente da un ictus che, purtroppo, almeno per un po’ lo ha costretto a mettere da parte la matita. L’artista, volto noto nella nostra città soprattutto dopo aver disegnato il manifesto 2015 di Lucca Comics and Games (l’opera che illustrava il tema “Sì, viaggiare”), lo scorso anno – in occasione della tappa di arrivo del Giro d’Italia - ha realizzato per Lucca anche le “biglie giganti” con i volti dei miti del ciclismo, altra sua grande passione. Ma in città non viene solo per lavoro: da anni, infatti, il noto disegnatore di Nottingham, insieme alla famiglia, trascorre sulle nostre colline anche le vacanze estive.

Adesso, però, l’artista con il cuore lucchese ha dovuto affrontare una sfida più grande di lui: già malato da tempo di Mieloma, ora si trova infatti a combattere anche con la sua mobilità compromessa dall’ictus che lo ha colpito qualche settimane fa, lasciandolo nello sconforto più totale. Per oltre sei anni ha affrontato la malattia in silenzio, continuando a lavorare instancabilmente. Ma ora, aggravandosi, ha dovuto mettere da parte l’orgoglio e chiedere aiuto ai fan, che hanno risposto in tantissimi e con grande affetto al suo appello.

L’artista ha lanciato una raccolta fondi sulla piattaforma Go fund Me: “Spero di raccogliere dei fondi per sostenere me stesso e la mia bella famiglia durante la riabilitazione – ha scritto Kopinski spiegando le ragioni della sua iniziativa - Ho combattuto privatamente una battaglia contro il mieloma che ha causato altri due ictus minori e un infarto. Ho continuato a lavorare perché la mia arte è stata la mia ossessione e anche terapia. Ma adesso la situazione è difficile”. “Scrivo questo con il cuore pesante – conclude l’artista - ma qualsiasi aiuto, chiunque sia disposto a offrire qualcosa, significherebbe molto per tutti noi e aiuterebbe con la riabilitazione e il recupero fino a quando non sarò tornato al lavoro…spero”. Una notizia, questa, che arriva a poche ore dal taglio del nastro della nuova edizione di Collezionando 2025. “Caro Karl, spero di vederti presto a Lucca“, scrive un fan. “La tua arte è sempre stata fonte di ispirazione e spero che tu continui a ispirarci per molti anni a venire. Siamo tutti con te”.

Giulia Prete