Gli eroi di Kopinski. Aperta la mostra con i suggestivi ritratti dei grandi campioni

In mezzo ai ritratti dei grandi campioni delle due ruote, spicca anche la bicicletta che fu di Moser, uno di quelle con cui il campione ha segnato il record dell’ora. A pochi giorni dall’arrivo del Giro d’Italia a Lucca, con la quinta tappa che si concluderà in città mercoledì 8 maggio, dopo 39 anni di assenza, Lucca inizia a tingersi di rosa con l’inaugurazione della mostra organizzata da Lucca Comics & Games, in collaborazione con il Comune di Lucca.

"Karl Kopinski: Wearing the Pink" celebra i grandi eroi dei pedali tra i quali Gino Bartali, Fausto Coppi, Francesco Moser, Marco Pantani, Eddy Merckx e campioni contemporanei come Mark Cavendish, Bob Jungels, Bradley Wiggins e Tadej Pogacar, interpretati da Karl Kopinski, artista inglese di fama internazionale che lavora nell’industria dell’illustrazione dal 1997, nominato anche al BP Portrait Award - uno dei premi più importanti per ritrattisti - e amico storico di Lucca Comics & Games, di cui ha creato anche l’immagine del poster nel 2015.

L’artista oggi e domani, dalle 18 alle 19, sarà in mostra per incontrare i propri fan e firmare copie del catalogo edito da CMON, le stampe del poster della mostra, quelle del poster di Lucca Comics & Games 2015, e quelle dedicate al Grog (la mascotte di Lucca Games 30). A tagliare il nastro, insieme a Kopinski Emanuele Vietina (direttore di Lucca Comics & Games), al sindaco Mario Pardini, Nicola Lucchesi (amministratore unico di Lucca Crea srl), al vicesindaco Giovanni Minniti, all’assessore allo Sport Fabio Barsanti, Moreno Bruni (assessore al Bilancio), Marcello Bertocchini (presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca), Luca Bitonte e Roberto Irace (curatori della mostra), e Ubaldo Pantani (attore, comico e imitatore) con Felicity Lucchesi (cantante e musicista): insieme hanno presentato in anteprima nazionale un breve estratto dello spettacolo "Bartali" - dedicato all’iconico ciclista toscano - che debutterà a Firenze il 27 giugno in occasione della partenza del Tour de France dal capoluogo toscano. "Per uno che si chiama Pantani e fa uno spettacolo su Bartali – ha scherzato – arrivare a piedi è quasi ridicolo".

Grande l’emozione dell’artista Karl Kopinski che da sempre ama la bicicletta "Io stesso sono un ciclista amatoriale – ha raccontato - e un grande appassionato delle due ruote, i miei preferiti? Merckx, ma anche i grandi del passato come Coppi e Bartali. Da sempre sono un appassionato di Lucca che conosco grazie a Lucca Comics & Games ed essere riuscito ad unire le due cose è stato un sogno fantastico. Ormai da anni ho iniziato a ritrarre su tela i grandi di questo sport e ne è nata una collezione emozionante".