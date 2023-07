Koerber Tissue e le Parti Sociali, Un Primo Incontro di Presentazione

Prove tecniche di avvicinamento tra la nuova proprietà di Koerber Tissue e le parti sociali. “Ci siamo incontrati In data odierna con la Direzione di Koerber tissue Lucca e abbiamo ricevuto notizia che nella mattinata di venerdì saranno in stabilimento i dirigenti di Valmet per una visita dopo l’acquisizione – fanno sapere Bruno Casotti di Fim Cisl e Nicola Riva di Fiom Cgil –. Ritenendo l’occasione utile per un primo incontro di presentazione, abbiamo tempestivamente scritto al board di Valmet perché questo confronto possa avvenire e dare così avvio ad un percorso di corrette relazioni industriali.

Sarebbe un fatto a nostro avviso grave se tale disponibilità venisse meno“.