Karate e solidarietà. Un open day speciale a Villa Moorings

In una cornice davvero suggestiva come il giardino di Villa Moorings gentilmente messo a disposizione da Beatrice Salvi, si è svolto a Barga sabato 5 ottobre il 1° Open Day Goshin-do Karate, un pomeriggio dedicato al karate e non solo, organizzato dall’associazione sportiva barghigiana. L’evento, patrocinato dal Comune di Barga, ha visto anche la partecipazione dell’Associazione "Arca della Valle", impegnata nella difesa degli animali e nella salvaguardia delle colonie feline. Il ricavato della manifestazione è stato interamente devoluto proprio a sostegno dell’Arca della Valle. Gli atleti del Goshin-do Karate, dai più grandi ai più piccoli hanno offerto durante il pomeriggio una dimostrazione della loro disciplina marziale.