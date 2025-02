Paolini, è il Celebration Day. Bagni di Lucca abbraccia e festeggia la sua campionessa

Lucca, 4 febbraio 2025 – A Bagni di Lucca è il giorno del Celebration Day. Al Circolo dei Forestieri per la campionessa Jasmine Paolini e per il suo oro olimpico nel doppio con Sara Errani a Parigi 2024. Un evento studiato nei minimi particolari dagli organizzatori: il Comune di Bagni di Lucca e la Regione Toscana, con il prezioso contributo di Eurovast e BigMat e la regia dell’agenzia di comunicazione Anteprima. A parlare dell’evento sono proprio i rappresentanti istituzionali del Comune di Bagni di Lucca, che hanno fortemente voluto l’omaggio alla campionessa di casa.

Errani, Musetti e Paolini con le medaglie delle Olimpiadi

“Dopo diversi mesi, e compatibilmente con gli impegni agonistici - ricorda il sindaco, Paolo Michelini - siamo riusciti a far venire a Bagni di Lucca la nostra concittadina Jasmine Paolini per tributarle il dovuto riconoscimento per i suoi successi sportivi che l’hanno portata dai nostri campi da tennis del circolo Mirafiume ai più importanti traguardi tennistici mondiali, culminati con la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024. Un evento per farle sentire tutto l’affetto dell’intera cittadinanza che aspetta da tempo questo evento”.

L’assessora alle manifestazioni, Priscilla Valentino aggiunge: “Sono immensamente orgogliosa di celebrare, a nome di tutta l’amministrazione, una delle nostre eccellenze più luminose: Jasmine Paolini. Esempio straordinario di talento, determinazione e umiltà. Con questa celebrazione, vogliamo non solo rendere omaggio ai suoi straordinari successi sportivi, ma anche sottolineare il valore umano e ispiratore che Jasmine rappresenta per tutti noi. La sua storia è una testimonianza concreta di come, con il duro lavoro e la forza di volontà, si possano raggiungere traguardi incredibili senza dimenticare mai le proprie radici”.

Conclude il consigliere delegato allo sport, Silvano Salotti: “Jasmine Paolini rappresenta un sentimento, un sogno che condivide con chi la conosce o semplicemente con chi la segue nel suo sport. Una ragazza che emana semplicità, sorrisi e tantissima volontà nel perseguire la sua strada di tennista”.

Si comincia alle 12 nella sala rosa del Circolo dei Forestieri in piazza Jean Varraud per un evento a inviti dove la campionessa di tennis sarà accolta dagli interventi del sindaco di Bagni di Lucca, Paolo Michelini, e del presidente della Regione, Eugenio Giani. Moderatrice dell’evento la giornalista del Tg3 regionale della Rai Sara Meini. Poi il bagno di folla in piazza Jean Varraud per la campionessa.