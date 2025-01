Grande festa per Jasmine Paolini, la campionessa torna a casa a Bagni di Lucca

Lucca, 29 gennaio 2025 – Jasmine torna a casa per un giorno e il Comune di Bagni di Lucca organizza un “celebration Day”! Grande attesa ed entusiasmo per l’arrivo di Jasmine Paolini, che sarà a Bagni di Lucca martedì prossimo 4 febbraio: nel pomeriggio verrà premiata dal Comune con un riconoscimento per i suoi successi nel tennis. Jasmine arriverà al mattino per un primo appuntamento alle ore 10 nella palestra della scuola media “Matteo Trenta” dove avrà un incontro con gli studenti come “abbassador” di Pan di Stelle - brand del Gruppo Barilla, progetto educativo “Sogna e credici fino alle stelle” che mira a coinvolgere docenti e studenti di oltre 2.000 classi della scuola primaria di tutta Italia.

Subito dopo, tra le 12 e le 13, Jasmine Paolini parteciperà ad un incontro che si terrà nella sala rosa del Circolo dei Forestieri dove la campionessa di tennis sarà accolta dagli interventi del sindaco di Bagni di Lucca, Paolo Michelini, e del presidente della Regione, Eugenio Giani, che per l’occasione le assegnerà il Pegaso d’Oro della Regione Toscana, il massimo riconoscimento dell’ente. Un omaggio, commemorativo della giornata, sarà consegnato anche dal Comune di Bagni di Lucca. “E’ una gioia immensa e un grande onore - commenta il sindaco Michelini - avere una nostra cittadina che ci rappresenta in modo così brillante in tutto il mondo, un’atleta forte che tutti ci invidiano. Siamo orgogliosi di tutti i suoi risultati e finalmente possiamo festeggiarla come merita”.

Una festa da tempo prevista per la campionessa, che proprio a Bagni di Lucca, sui campi in terra rossa del tennis Mirafiume, ha iniziato da bambina giungendo nell’Olimpo della più grandi campionesse di questo sport. Un’escalation impressionante che in tre anni circa l’ha portata da essere la numero 100 al mondo al numero 4 del rating. I suoi successi più importanti: la vittoria nel torneo 1000 di Dubai, vittoria nel doppio agli internazionali d’Italia di Roma e al torneo di Linz con Sara Errani, finalista in doppio e singolo al Roland Garros e prima italiana finalista a Wimbledon. Tutto in pochi mesi, culminato con la conquista della medaglia d’oro olimpica in coppia con Sara Errani e della Billie Jean King Cup, la Coppa Davis femminile.

Jasmine in pochi mesi è diventata una eroina nazionale, idola indiscussa della sua Bagni di Lucca. Ad organizzare l’evento di ringraziamento e celebrazione della sua figlia più illustre, che attualmente siede al quarto posto del ranking mondiale Wta, è stato il Comune di Bagni di Lucca assieme alla Regione Toscana, con il prezioso contributo delle aziende Eurovast e BigMat. Dopo gli interventi istituzionali lo spazio sarà tutto per la protagonista dell’evento, Jasmine Paolini, che sarà sollecitata dalle domande della giornalista Rai, Sara Meini, moderatrice dell’appuntamento. Spazio anche al pubblico, che potrà rivolgere qualche domanda all’atleta sulla sua attività sportiva, sul legame con Bagni di Lucca e sugli obiettivi futuri. E dopo le foto di rito tutti in piazza per un “bagno di folla” tra la sua gente.