Museo Puccini accessibile. Arrivano App e montascale

Accessibilità fisica e anche digitale al Puccini Museum-Casa Natale. Il primo obiettivo è stato raggiunto con il montascale già operativo e le rampe di accesso (dopo il no di anni fa da parte della Soprintendenza all’ascensore). Il progetto è di Franco Mungai, responsabile dell’Ufficio tecnico della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. “Siamo felici di aver centrato un obiettivo che perseguivamo da tempo – così Luigi Viani, direttore della Fondazione Giacomo Puccini –, e ci siamo riusciti grazie ai 77mila euro donati dal comitato celebrazioni pucciniane presieduto da Veronesi, altri 72mila euro dalla Fondazione Cassa di Risparmio e 11mila euro dalla Regione. A presentare le novità ieri la vice presidente del Puccini Museum, Maria Pia Mencacci, l’assessore ai musei Mia Pisano, il direttore della Fondazione Giacomo Puccini, Luigi Viani e la direttrice del Puccini Museum, Simonetta Bigongiari, Franco Mungai della Fondazione Cassa e Gabriele Orsini di Mediaus.

“La Fondazione Giacomo Puccini è costantemente impegnata nella valorizzazione e promozione del patrimonio storico che le è affidato ed ha ritenuto fondamentale lavorare per migliorare la fruibilità del museo - afferma la vice presidente Mencacci - siamo particolarmente soddisfatti di aver impiegato in questo progetto ambizioso risorse del Comitato Nazionale per le celebrazioni Pucciniane, assieme alle nostre e a quelle della Regione Toscana, perché si tratta di interventi destinati ad incidere profondamente sulla qualità dell’accoglienza ma anche della comprensione della residenza storica a vantaggio di tutti i visitatori”. Dal punto di vista dell’accessibilità multimediale La Fondazione Puccini ha commissionato a Mediaus la creazione di una applicazione bilingue (italiano e inglese) installata su 10 tablet, che permette la visita virtuale delle sale del museo non accessibili per la presenza di scale.

La App offre anche una videoguida in LIS Linguaggio dei Segni italiano, realizzata - grazie alla collaborazione della Sezione Provinciale ENS di Lucca - da Fondazione Istituto Sordi di Torino, con Enrico Dolza, consulenza linguistica Italiano - LIS e Nicola Della Maggiora, traduttore sordo. Un salto in avanti a cui hanno contribuito anche gli studenti del Fermi, che hanno realizzato le foto a 360 gradi.

L.S.