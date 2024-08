Olimpiadi Parigi 2024: il sogno di Jasmine Paolini si avvera nel doppio. Bagni di Lucca esulta per l’oro

Parigi, 4 agosto 2024 – Jasmine Paolini, da Bagni di Lucca, fa sognare l’Italia a Parigi insieme alla bolognese Sara Errani. Nella finale olimpica del doppio femminile di tennis, Paolini ed Errani battono la coppia russa Andreeva/Shnaider.

Dopo un primo set negativo (perso per 6-2), le azzurre si riprendono alla grande, vincono 6-1 nel secondo set e trionfano nel tie break decisivo per 10 a 8. E’ azzurra la medaglia d’oro olimpica.

Scattano subito i festeggiamenti al Teatro di Bagni di Lucca, una festa destinata a durare giorni. Festa anche nel Tc Italia di Forte dei Marmi. Jasmine Paolini infatti è tesserata per il circolo del 'patron' Sergio Marrai, dove insieme a Sara Errani si è allenata il giorno prima della partenza per Parigi. «Siamo orgogliosi di averla tesserata con noi - dice Marrai - è stata davvero una bella emozione per tutti noi che abbiamo seguito la partita, ed alla fine abbiamo gioito per la medaglia d'oro conquistata».