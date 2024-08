Bagni di Lucca si scalda. Tutto pronto per Jasmine Paolini. "Resterà un’impresa storica"

Bagni di Lucca, 4 agosto 2024 – Oggi è il gran giorno: Jasmine Paolini e Sara Errani saranno impegnate nella finale olimpionica del doppio sul mitico Roland Garros di Parigi contro la coppia Mirra Andreeva-Diana Shnaider.

La partita inizierà nel pomeriggio inoltrato, di sicuro non prima delle 15,30, visto che il programma dello storico palcoscenico del tennis mondiale prevede in apertura, dalle ore 12, la finale per la medaglia di bronzo nel doppio femminile e, a seguire, la finale per l’oro nel singolare maschile fra Alcaraz e Djokovic.

Errani e Paolini sono pronte alla finale per il doppio: attesa spasmodica a Bagni di Lucca, di dove la giovane tennista è originaria

Per l’occasione l’amministrazione comunale ha deciso di istallare un max schermo all’interno del teatro Accademico per favorire il maggior afflusso del pubblico ed anche per scongiurare eventuale mal tempo, con la pioggia in agguato, secondo le ultime rilevazioni metereologiche.

Inutile sottolineare come a Bagni di Lucca ci sia una fibrillante attesa e saranno in moltissimi ad assistere all’incontro, al Teatro Accademico, ma anche davanti ai televisori nei locali pubblici, come al Bar Italia di Ponte a Serraglio, covo dei fans più agguerriti e al Circolo Tennis Mirafiume, dove la Paolini ha iniziato da bambina a compiere i primi passi in questo sport.

L’ennesimo sogno di Jasmine che si è materializzato, in coppia con la veterana Sara Errani, alla quale va il merito di avere introdotto la più giovane collega a giocare il doppio, cosa che inizialmente non la convinceva.

Invece, come si sa, i risultati della coppia azzurra sono stati fantastici, con la vittoria agli Internazionali del Foro Italico a Roma e la finale conquistata a Parigi nel Roland Garros. Comunque vada Jasmine e Sara hanno già conquistato di sicuro una medagli pregiata, oro o argento che sia, in virtù della qualificazione alla finale olimpica.

Un risultato comunque storico per il tennis italiano, fermo al bronzo vinto 100 anni orsono da Umberto de Morpurgo nel singolare. I familiari di Jasmine questa volta non ce la faranno a raggiungere Parigi, come avrebbero desiderato, impossibile trovare i posti al Roland Garros, quindi seguiranno da casa la finalissima, magari insieme alla nonna Ivonne.

«Sarà un’altra forte emozione che Jasmine, insieme a Sara, ci regalerà, - commenta la signora Ivonne -. Sarebbe bello se vincessero la medaglia d’oro, ma resta, in ogni caso, già un’impresa storica aver conquistato la finale alle Olimpiadi".