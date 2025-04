Lucca viaggia ancor più ad alta velocità. Nuove campagne promozionali sui treni

Lucca e il territorio della Piana viaggiano ad alta velocità nella promozione turistica grazie a una serie di campagne mirate sui principali media nazionali. La strategia di valorizzazione della destinazione unica “Piana di Lucca” punta ad intercettare nuovi segmenti di visitatori, in particolare nelle ultime settimane coloro che scelgono il treno come mezzo di trasporto privilegiato. Negli ultimi mesi, Lucca è stata infatti protagonista di importanti campagne promozionali a livello nazionale. Il territorio della Piana è stato raccontato sulle pagine di “La Freccia”, il magazine distribuito a bordo dei treni Freccia Rossa e Freccia Bianca e nelle lounge delle principali stazioni ferroviarie, oltre che sui canali media di Trenitalia. Inoltre, nel mese di aprile, Lucca è stata selezionata tra le destinazioni raccontate dal magazine di bordo di Italo, offrendo così un’ulteriore opportunità di promozione verso un pubblico vasto e in costante movimento. Allo stesso tempo, un’ampia visibilità è stata garantita anche dalla presenza della città su “Tv Sorrisi & Canzoni”, tcato uno speciale alle otto ciclovie italiane più suggestive, inserendo tra gli itinerari imperdibili la ciclopedonale Puccini.