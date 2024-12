Ivano Pilli e il presepe in chiesa realizzato da 38 anni consecutivi

A Gramolazzo c’è da anni un gruppo di volontari che mantiene diverse tradizioni che altrimenti si perderebbero, a cominciare dall’allestimento del presepe nella chiesa parrocchiale (in foto). Tra costoro c’è Ivano Pilli, il quale dal 1987, realizza il presepe con la singolarità di essere sempre diverso di anno in anno, anche con paesaggi differenti nella scenografia. Quest’anno Pilli è arrivato al 38° presepe consecutivo. Punto forte del gruppo è poi la famiglia Marchi, con Vittorio abile intagliatore del legno. Sua l’originale creazione in legno al centro del presbiterio che accompagna le settimane dell’Avvento, la moglie Alessandra Canini raffinata disegnatrice, il figlio Nicola realizzatore del grande albero di Natale, sempre in chiesa. Insieme a Roberta Pedreschi, insegnante, il gruppo realizza da molti anni scenografie ispirate alla nascita di Gesù.

Dino Magistrelli