Italia Viva. Oggi i congressi in provincia di Lucca

Si tengono oggi i congressi di zona di Italia Viva in Provincia di Lucca. In particolare, per Lucca si terrà nella Chiesina dell’Alba, in centro storico, si eleggeranno i presidenti di Lucca, Piana lucchese e Garfagnana-Valle del Serchio. Con questi Congressi si completeranno i nuovi organigrammi di Iv in provincia dopo l’elezione a presidente provinciale, Alberto Baccini.

La linea politica per la provincia è stata approvata all’unanimità con il documento congressuale presentato da Alberto Baccini, linea che dovrà essere coniugata nelle quattro zone valutando le situazioni locali, soprattutto in vista delle prossime elezioni in molti comuni della nostra provincia. Sulle scelte politiche per le prossime elezioni, molto dipenderà da quello che succederà a Firenze e in Regione, nelle prossime settimane. Matteo Renzi ha detto chiaramente nella sua conferenza stampa di presentazione della candidatura a sindaco di Stefania Saccardi che, se il PD, per vendicarsi di questa candidatura a Firenze, dovesse cacciarci dalla Regione Toscana vuol dire "…che verremo via da tutto il territorio toscano…".