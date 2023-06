IT-Alert, Inizia la sperimentazione a livello nazionale del sistema di allarme pubblico

Nei prossimi giorni sarà avviata la sperimentazione a livello nazionale della piattaforma “IT-Alert”, il sistema di allarme pubblico sviluppato dal Sistema Nazionale della Protezione Civile, che ha lo scopo di inviare messaggi sui dispositivi presenti in un’area il più possibile corrispondente a quella interessata dall’emergenza imminente o in corso. La prima fase della sperimentazione consisterà nell’invio di un “messaggio di test”: il sistema diramerà un messaggio di testo in contemporanea a tutti i telefoni cellulari connessi ad una cella telefonica della Toscana, prima regione d’Italia a testare il sistema. Il test coinvolgerà tutti i cittadini e si attiverà oggi intorno alle 12, la ricezione sarà associata a un segnale sonoro diverso da quello delle classiche notifiche. Sul sito web (it-alert.gov.it) chi vorrà, potrà compilare un questionario.