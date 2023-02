Trave a rischio all’istituto Agrario. Chiude un piano della ”ex Villa”

Una veduta aerea dell’istituto tecnico Agrario Busdraghi dove ha ceduto una trave

Lucca, 22 febbraio 2023 – Trave a rischio cedimento, interdetto un piano dell’Istituto Agrario Busdraghi di Mutigliano, nella sede della palazzina “ex Villa“. A partire da ieri, quando in realtà gli studenti erano già in pausa didattica per il “martedì grasso“, quell’ampio spazio sarà off limits sia per l’attività didattica che per quella di laboratorio. Era stata la scuola a segnalare la criticità. Ieri i tecnici della Provincia, nel corso di un sopralluogo per la consueta manutenzione ordinaria, hanno in effetti constatato il cedimento di una trave della copertura che ha prodotto un leggero avvallamento di una porzione del tetto della palazzina.

Quest’ala della palazzina, utilizzata come laboratorio di informatica e di fisica, sarà interdetta quindi per motivi di sicurezza e nei prossimi giorni il solaio sarà puntellato in attesa di ulteriori verifiche strutturali. Trattandosi comunque di un’ala destinata ai laboratori, la chiusura non dovrebbe creare particolari disagi nello svolgimento dell’attività didattica della scuola, fa sapere l’ente di Palazzo Ducale. Dichiarando formalmente l’inagibilità di un’ala dell’edificio scolastico, l’ente la Provincia potrà chiedere alla Regione Toscana di accedere ai fondi specifici stanziati dalla Legge regionale n. 70 per gli interventi di somma urgenza.

I tempi previsti per il ripristino sono stimati in due-tre mesi. La Provincia di Lucca – che nel 2018 ha ristrutturato e riqualificato la palazzina ex Cori del Busdraghi - anche alla luce di quanto accaduto, comunica che cercherà di accelerare il più possibile l’iter per l’avvio dei nuovi laboratori nell’ex fienile. Un intervento per il quale è stato approvato nei mesi scorsi il progetto definitivo da 1 milione e mezzo di euro: fondi messi a disposizione dall’Unione Europea attraverso la missione 4 Nex Generetion Eu del PNRR. Il prossimo passaggio riguarderà il progetto esecutivo a cui seguirà la gara di appalto per l’avvio dei lavori. Il timore semmai è che le cose vadano per le lunghe, mentre la fine dell’anno scolastico è sempre piuttosto lontana. “Domani dovrebbero iniziare i primi lavori (oggi per chi legge ndr) e quindi mi recherò al sopralluogo – dice la dirigente scolastica Alessia Bechelli –. Per fortuna questa cosa è avvenuta nel giorno di pausa didattica dei ragazzi, fatto che ha semplificato non poco le cose“.

“Dalla Provincia – così la preside del polo Carrara-Nottolini-Busdraghi – mi hanno asicurato che non ci saranno problemi, visto che si tratta di laboratori interdetti e che stiamo già spostando attrezzature. In realtà la verifica che avevamo richiesto era su tutto l’immobile, ma solo quella trave sembra comportare qualche elemento di rischio“.