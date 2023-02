Cede una trave all’Istituto Agrario, ala inagibile

Istituto agrario Busdraghi Mutigliano - veduta dall'alto del complesso

Lucca, 21 febbraio 2023 – Il secondo piano dell’Istituto agrario “Busdraghi” di Mutigliano sarà off limits per l’attività didattica e di laboratorio.

I tecnici della Provincia, nel corso di un sopralluogo per la consueta manutenzione ordinaria, si sono accorti questa mattina del cedimento di una trave della copertura che ha prodotto un leggero avvallamento di una porzione del tetto della palazzina.

L’ala in questione, utilizzata come laboratorio di informatica e di fisica, sarà interdetta quindi per motivi di sicurezza e nei prossimi giorni il solaio sarà puntellato in attesa di ulteriori verifiche strutturali.

Dichiarando formalmente l’inagibilità di un’ala dell’edificio scolastico, la Provincia di Lucca potrà chiedere alla Regione Toscana di accedere ai fondi specifici stanziati dalla Legge regionale n. 70 per gli interventi di somma urgenza. I tempi previsti per il ripristino sono stimati in due, tre mesi.