Iscrizioni per la scuola, incontro con i genitori

Il 31 gennaio 2025 si chiuderanno le iscrizioni per l’anno scolastico 2025/2026 e l’amministrazione comunale di Barga si rivolge per questo motivo ai genitori dei bambini che frequenteranno le scuole del comune di Barga. Particolare attenzione, sottolinea il Comune, dovrà essere destinata ai nuovi iscritti alla Scuola dell’Infanzia visto che questi sono al loro ingresso nel mondo della scuola. Per tale motivo, al fine di poter dare una corretta informazione sull’offerta formativa dell’Istituto Comprensivo di Barga, è in programma un incontro con i genitori interessati.

La Dirigenza dell’Istituto e l’amministrazione comunale invitano le famiglie con bambini in ingresso alla Scuola dell’Infanzia ad una riunione che si terrà il prossimo giovedì, 9 gennaio, alle ore 18, alla Scuola Primaria di Barga (via Roma). Da parte degli organi scolastici, con la partecipazione anche del sindaco Caterina Campani e dell’assessore alla Scuola Lorenzo Tonini, verranno illustrate le novità che riguardano il prossimo anno scolastico, 2025/2026, in merito all’offerta formativa, ai progetti, orari delle scuole e tutto quanto riguarda l’organizzazione dei singoli plessi dell’infanzia distribuiti sul territorio comunale.

Luca Galeotti