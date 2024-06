Iscrizioni aperte per il corso dedicato alla stampa 3D di grande formato

Iscrizioni aperte per la terza edizione del corso dedicato alla stampa 3D di grande formato con materiali naturali e da filiera circolare, organizzata da "Smac-scuola di manifattura additiva" di Coreglia. Fino al 7 luglio sarà possibile la candidatura alla scuola di formazione per laureandi o neolaureati, professionisti o artigiani, provenienti dal mondo dell’arte, del design o dell’architettura, con la possibilità di assegnazione, preferibilmente a studenti under 30, di 5 borse di studio.

Smac dal 2023 si è costituita come cooperativa sociale Ets e ha lo scopo di perseguire finalità civili, solidaristiche, culturali e di utilità sociale. "Crediamo che la manifattura additiva sia il giusto mezzo per ottenere una produzione locale, sostenibile e capace di riportare valore economico e umano nei piccoli centri e nelle aree interne, creando nuove professionalità qualificate e gratificanti - sostiene Stefano Giovacchini, presidente della cooperativa Smac - . Al tempo stesso promuoviamo scambi culturali, fortemente convinti che la condivisione delle conoscenze e del ‘saper fare’ porti a una crescita più equa".

La Smac, trae ispirazione dalla figura di Carlo Vanni e dalla sua scuola "Di disegno e plastica" fondata a Coreglia nei luoghi che oggi sono sede del museo della "Figurina e dell’emigrazione". Gli argomenti trattati nelle due settimane del corso, che ha il tema progettuale "Arredo urbano superfici per l’architettura", saranno, tra gli altri, la scansione 3D ed il reverse engineering finalizzata alla conservazione dei beni culturali, la stampa 3D di grande formato, i materiali circolari e le filiere locali e i materiali naturali, con particolare focus su soluzioni per l’architettura e l’arredo urbano. Il progetto e l’erogazione delle borse di studio sono rese possibili grazie agli importanti partner che credono nel progetto, Revet SpA, Lucart Group, Wasp, R3direct, Sos School of Sustainability, Confindustria Toscana Nord, Cna Lucca e Confederazione Nazionale Artigiani di Lucca.

Fiorella Corti