Investiti 490mila euro a S.Gennaro. Al via la riqualificazione della piazza

Investimento di quasi mezzo milione di euro. Al via lunedì i lavori realizzati dall’amministrazione comunale per la riqualificazione della piazza di San Gennaro

, nell’ambito del più ampio progetto di miglioramento e valorizzazione del borgo che ha ottenuto un finanziamento Pnrr di 490 mila euro. Gli interventi prevedono il totale rifacimento della pavimentazione, che in parte sarà realizzata in pietra di Matraia, ed in parte in asfalto natura. Inoltre è prevista una nuova e più moderna illuminazione, mentre per migliorare l’arredo urbano saranno installate alcune panchine.

Saranno poi realizzati stalli di sosta solo nella parte della piazza pavimentata in asfalto natura. Per consentire i lavori la piazza dalle ore 8 di lunedì mattina e fino al 30 ottobre, sarà chiusa al transito e alla sosta e per raggiungerla sarà possibile utilizzare il passaggio pedonale che parte dal parcheggio situato ad est della stessa.

Durante il periodo di svolgimento dei lavori, lo stallo riservato alle persone con disabilità presente nella piazza e la palina per la fermata dell’autobus saranno provvisoriamente spostati nella parte ovest del parcheggio che è presente sul lato est della piazza. Per supplire agli stalli prima presenti nella piazza sono stati realizzati 18 nuovi stalli di sosta di uso pubblico lungo via Guido Cheli, ricavati attraverso un restringimento della sede stradale e un piccolo allargamento della banchina esistente, permettendo così di ricavare un parcheggio in linea fuori dalla sede stradale.

Per completarlo manca solo la segnaletica orizzontale che sarà realizzata nel giro di pochi giorni. Inoltre è quasi terminato il restauro del percorso pedonale (ex mulattiera detta della Fontanaccia), che dalla via Guido Cheli sale nel paese raggiungendo via Ilio Menicucci. Il percorso sarà successivamente illuminato con nuovi punti luce su palina. A seguire saranno realizzati i lavori anche nel parcheggio ad est, durante i quali esso sarà interdetto alla sosta.

Sarà mantenuta, alla luce dei pochi giorni necessari per la realizzazione del nuovo manto stradale, una corsia per l’uscita dei mezzi in direzione ovest-est verso via Cheli. Un progetto che migliorerà tutta la frazione collinare.

Massimo Stefanini