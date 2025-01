Invasione di volatili e guano. Scatta la bonifica alla Torre di Altopascio

Nella loro storia ultra secolare ne avranno visti di ospiti indesiderati. La torre campanaria di Altopascio, con la famosa Smarrita (menzionata in testi antichi in quanto richiamava al crepuscolo i viandanti della Francigena come segnale di riconoscimento del famoso complesso ospitaliero dei Cavalieri del Tau) e la porta dei Vettori, sono attualmente infestate da uccelli di ogni genere.

Il Comune dovrà spendere circa 8 mila euro per eseguire una completa bonifica. All’interno della torre sono presenti carcasse di volatili depositate sulle superfici calpestabili che comportano rischi igienico-sanitari agli operatori incaricati dall’Ente per la manutenzione degli apparati dell’impianto di videosorveglianza comunale. Problemi di igiene e decoro anche per la Porta dei Vettori, ingresso ed uscita per piazza Ricasoli. Affidato l’incarico della pulizia ad una ditta di Vorno, nel territorio di Capannori.

Porta dei Vettori è da anni imbracata, anche se dopo alcuni problemi strutturali è stata messa in sicurezza e quindi resa transitabile ai pedoni. Si trova nel centro storico di Altopascio e avrà un nuovo look. I lavori di ristrutturazione e restauro costeranno circa 400mila euro. Il Comune sta cercando i fondi attraverso alcuni bandi. Quello sulle "Città murate", ad esempio, insieme alla generosità della Fondazione Cassa di Risparmio, ha consentito al Comune di riqualificare il parco delle mura castellane, con l’abbattimento delle barriere architettoniche e il rifacimento dei camminamenti, così come tutta l’illuminazione.

La restituzione alla città di quest’area aprirà una finestra su una parentesi storica importante per Altopascio: il magazzino, infatti, fu costruito nel 1773 e comprende cinque silos per la raccolta di granaglie, adiacenti all’attuale sala Granai. Fiducia dunque nel restauro anche per porta dei Vettori: quest’ultima era detta anticamente porta Fiorentina (di lì si usciva dal castello in direzione del capoluogo regionale). Il monumento ha struttura di torre merlata.

Massimo Stefanini