Interventi a Minucciano. Presentato il piano per i prossimi tre anni

Viabilità, riqualificazione delle frazioni e messa in sicurezza del territorio. Sono questi gli aspetti del programma triennale dei lavori pubblici 2024-2026 del Comune di Minucciano, per un totale di investimenti di poco più di 23 milioni di euro. Tra le opere più costose ci sono la messa in sicurezza del movimento franoso dell’abitato di Agliano per oltre 4 milioni euro, la valorizzazione del lago di Gramolazzo. Quindi i lavori del terzo lotto di recupero e riqualificazione ambientale di ex area industriale dismessa in località Segheria di Gorfigliano per realizzare una struttura culturale di aggregazione sociale per 1 milione e 400mila euro. I lavori di completamento dell’area mercatale di Carpinelli, secondo lotto, per turismo escursionistico e ambientale per 390mila euro. Ottavo lotto per il parco del lago di Gramolazzo, con percorso pedonale per 500mila euro; realizzazione e completamento di percorso pedonale a Carpinelli per 150mila euro; riqualificazione e valorizzazione spazi in località Calcinaio di Gorfigliano per 190mila euro. Ancora riqualificazione e valorizzazione urbana nel centro storico di Gorfigliano per 365mila euro, di Agliano, Albiano, Antognano per 750mila euro, di Sermezzana per 198mila euro. Percorsi di mobilità pedonale in Argegna per 530mila euro, riqualificazione palazzo Silvestri in Gramolazzo per 692mila euro, riqualificazione ambientale dell’area della Madonnina del cavatore-parco del marmo a Gorfigliano per 3 milioni e 800mila euro, riqualificazione abitato di Pieve San Lorenzo per 495mila euro.

A Gramolazzo parcheggio per le spiagge 500mila euro, collegamento parco del lago-parco del marmo 1 milione e 326mila euro.

Poi rigenerazione urbana area di via della Maestà in Gorfigliano per 1 milione e 473mila euro, 205mila euro per il centro di Minucciano, restauro del centro storico di Castagnola per 290mila euro, sistemazione movimenti franosi a Verrucolette per 213mila euro e sulla strada Gorfigliano-Vagli per 415mila euro. E infine interventi a Sermezzana per 182mila euro, recupero Mulin del Menchi per 900mila euro, recupero ex albergo Pancetti in Gorfigliano per 1 milione e 190mila euro, restauro e recupero antico borgo di Bergiola per 440mila euro, riqualificazione scuola materna Gramolazzo per 297mila euro.

Dino Magistrelli