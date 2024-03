Intelligenza artificiale, la sfida del futuro con Marco Ciampini

La creazione di contenuti, da sempre espressione della creatività umana, si trova a un bivio epocale con l’avvento dell’intelligenza artificiale. Nuove possibilità si aprono, ma con esse sorgono interrogativi profondi sul ruolo dell’uomo nel processo creativo e sulla distinzione tra realtà ed artificio. Nell’incontro a cura di 50 & Più Associazione, in programma domani mercoledì 6 marzo alle 17 a Palazzo Ducale (Sala Tobino) il relatore Marco Ciampini – Generale di divisione e capo ufficio generale del commissariato generale per le onoranze ai caduti - parlerà del significato di intelligenza artificiale come processo di elaborazione dell’informazione nel suo duplice aspetto tecnologico e cognitivo in senso lato. Verranno presi in esame i vari tipi di intelligenza artificiale, portando esempi esplicativi delle modalità di funzionamento e di applicazioni pratiche in vari settori. Si parlerà inoltre dello sviluppo di robot e dei tentativi di emulazione globale del cervello umano e delle implicazioni filosofiche e morali con cenni su eventuali futuri rischi dello sviluppo di tale forma di tecnologia emergente.