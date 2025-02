Intelligenza artificiale. Dibattito aperto con i massimi esperti

Si parlerà di intelligenza artificiale negli incontri organizzati da Amici dell’Agorà, Agorà della scienza e Fondazione Istituto di San Ponziano. Il primo incontro, dal titolo Pillole di Intelligenza Artificiale, si terrà sabato 22 alle 17.30 e vedrà protagonista il professor Vincenzo Ambriola, esperto di etica informatica ed ex Direttore del Dipartimento di Informatica dell’Università di Pisa. La conferenza partirà dalle intuizioni di Alan Turing per arrivare fino alle più moderne applicazioni. Il pubblico sarà coinvolto in un’esperienza interattiva. Il secondo appuntamento, Intelligenza Artificiale e intuizione digitale, si terrà sabato 1° marzo, sempre alle 17.30, e sarà condotto dal dottor Fabrizio Falchi, primo ricercatore del laboratorio di Intelligenza Artificiale per Multimedia e Umanistica del Cnr di Pisa, responsabile del gruppo del laboratorio Artificial Intelligence for Media and Humanities.