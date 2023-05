“Insieme si può”, mattinata di gioco per gli studenti

Sarà una mattinata di gioco e divertimento per circa 150 studenti delle scuole secondarie della Valle del Serchio quella di domani, sabato 27 maggio, agli impianti sportivi di Gallicano. Il titolo dell’iniziativa è “Insieme si può” e permetterà al mondo della scuola di incontrare il volontariato. Gli studenti si organizzeranno in squadre per giocare insieme e parteciperanno alla restituzione del laboratorio di self empowerment, alla presentazione delle associazioni e alla premiazione finale. L’iniziativa è promossa dall’Equipe Dsa (disturbi dello spettro autistico) dell’Usfma Zona Valle del Serchio, nell’ambito del Laboratorio orientato al self empowerment, realizzato agli impianti sportivi di Gallicano a cui hanno collaborato quattro studentesse in alternanza scuola-lavoro.