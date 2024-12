“Insieme con le nostre disabilità“. Tavola rotonda alla Croce Rossa

"Insieme con le nostre disabilità". Significativo il titolo della tavola rotonda svoltasi nella sala Corsi della Croce Rossa di Bagni di Lucca, per la giornata internazionale delle Persone con Disabilità. Tutti insieme nel rispetto delle diversità di ognuno. Tanti i partecipanti al Tavolo organizzato dalla Croce Rossa di Bagni di Lucca, fra cui il Garante per le Persone con Disabilità dell’Unione dei Comuni della Mediavalle Giovanni Alberigi, l’assessora al sociale Maria Barsellotti, operatori e assistenti sociali e rappresentanti delle famiglie con disabili. Nel corso del dibattito è stata rilevata l’importanza dell’aiuto fornito dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa che, grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, sta svolgendo e svolgerà ancora per due anni un importante lavoro di rilevazione dei bisogni sul territorio e di mappatura della disabilità.