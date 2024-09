Insediato il nuovo Consiglio

Si è insediato ufficialmente il nuovo Consiglio dell’Unione Comuni Garfagnana per il prossimo quinquennio (2024-2029), con presidente l’onorevole Raffaella Mariani, sindaco di San Romano per il secondo mandato. Il Consiglio è composto da Francesco Pifferi Guasparini, Marco Colli e Elio Satti Bravi per il Comune di Camporgiano; Lucia Rossi, Elisa Corsi e Fabio Alberto Barsotti per Careggine; Andrea Tagliasacchi, Ilaria Pellegrini e Alberto Pellegrinetti per Castelnuovo di Garfagnana; Daniele Gaspari, Pamela Rossi e Davide Piagentini per Castiglione di Garfagnana; Michele Giannini, Giuseppe Fioriti e Pietro Onesti per Fabbriche di Vergemoli; Moreno Lunardi, Luciana Adami e Simone Castelli per Fosciandora; David Saisi, Paolo Marzi e Luca Pedreschi per Gallicano.

Nicola Poli, Vittorio Torre e Gerardo Buongiorno per Minucciano; Andrea Talani, Lisa Simonini e Simone Simonini per Molazzana; Andrea Carrari e Claudia Corsi per Piazza al Serchio; Francesco Angelini, Angelo Bertolini e Iolanda Turriani per Pieve Fosciana; Raffaella Mariani, Laura Masini e Valerio Mattei per San Romano in Garfagnana; Marco Reali, Francesco Angeli e Armando Giovannoni per SillanoGiuncugnano; Francesco Pioli e Dorino Tamagnini per Villa Collemandina. Il Comue di Vagli Sotto non fa parte dell’Unione.

I Comuni di Piazza al Serchio e Villa Collemandina hanno soltanto due rappresentanti, in quanto nei loro consigli non è stata eletta la minoranza.

"Le sfide che abbiamo di fronte – ha affermato il presidente dell’Unione Raffaella Mariani – riguardano, in primo luogo, transizione verde e crisi demografica, come pure lavoro, servizi, turismo e ambiente sono i temi prioritari sui quali organizzare il futuro prossimo del nostro territorio. Tengo molto a fare squadra".

"Il buon funzionamento dell’Ente - conclude la presidente Mariani - dipenderà molto dal coordinamento che tutti i Comuni riusciranno a sviluppare insieme. Sarà fondamentale procedere con il lavoro della struttura amministrativa e tecnica dell’Unione per realizzarli rapidamente e rendere concreti e tangibili i risultati per le nostre comunità".

Dino Magistrelli