Inquinamento e scuola. Lucchesia ‘promossa’

La provincia di Lucca non fa registrare particolari problemi per quanto riguarda la percentuale di edifici scolastici che hanno nelle vicinanze fonti di inquinamento atmosferico. L’analisi dei dati è stata elaborata da Openpolis, su dati Istat e del Dipartimento della coesione sociale e si riferiscono agli edifici presenti nel corso dell’anno scolastico passato, il 2022-2023. Si tratta del rilevamento censito e pubblicato sul portale del Ministero dell’istruzione, attraverso i numeri forniti dagli enti locali, che risultano essere proprietari o gestori degli edifici impiegati a uso scolastico. Lo studio pone alle basi un concetto essenziale, quello di “prossimità”.

Per questo, viene spiegato, "per determinare univocamente il concetto all’edificio scolastico, il ministero segnala nelle linee guida alla compilazione che, generalmente, nei regolamenti comunali si considera prossimo a un edificio, un elemento urbanistico che si trovi entro il raggio di 300 metri". Vediamo adesso, per il territorio della Lucchesia, quali sono le situazioni da segnalare.

Altopascio, numero di edifici scolastici statali 10, di questi soltanto uno risulta vicino a fonti di inquinamento atmosferico, con una conseguente percentuale pari al 10%. Bagni di Lucca ha 5 edifici scolastici ma nessuno di questi vicino a fonti di inquinamento. Nella stessa situazione Barga (13 edifici), Borgo a Mozzano (10), Camporgiano (4), Capannori (29), Careggine (1), mentre Castelnuovo vede 8 edifici scolastici statali di cui uno vicino a fonti di inquinamento atmosferico con una percentuale del 13%. Niente da segnalare per Castiglione Garfagnana (2 edifici), Coreglia Antelminelli (6), Fosciandora (1), mentre Gallicano, su 2 edifici scolastici ne colloca uno nelle vicinanze di fonti di inquinamento atmosferico con la percentuale conseguente del 50%. Arriviamo al Comune capoluogo, Lucca: su 79 edifici scolastici, soltanto 2 sono vicini a fonti di inquinamento con la percentuale del 3%. Nessuna vicinanza in zone a rischio inquinamento per gli edifici scolastici di Minucciano (3), Molazzana (2), Montecarlo (4), Pescaglia (7), Piazza al Serchio (2), Pieve Fosciana (2), Porcari (8), San Romano (2), Vagli Sotto (1), Villa Basilica (2), Villa Collemandina (3). Una situazione migliore, quella della Lucchesia, rispetto ad altre province toscane con Pistoia capoluogo che tocca il 17%, Firenze il 9% e con picchi decisamente alti come Impruneta al 33%, Vernio 20%, Sesto Fiorentino 17%.

In generale, sul dato nazionale, emerge come per l’anno scolastico appena trascorso la condizione dichiarata per gli edifici collocati nel raggio di 300 metri da fonti di inquinamento atmosferico raggiungono la percentuale totale del 2,4%.

Maurizio Guccione