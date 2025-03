Iniziative culturali. Comune cerca sponsor

L’amministrazione comunale cerca sponsor per iniziative culturali e miglioramento dei luoghi di comunità per il 2025: concerto Primo Maggio, festa dell’aria, sagra delle sagre, il Natale. A questo fine ha emesso un avviso pubblico rivolto a operatori economici, singoli e associati, associazioni, enti, fondazioni, cooperative, consorzi (anche temporanei) e istituzioni in genere, nonché singoli liberi professionisti in possesso dei necessari requisiti. Le offerte di sponsorizzazione possono essere di tipo finanziario o tramite fornitura di beni o servizi e possono essere presentate in relazione ad una o più delle iniziative e attività indicate nell’avviso. L’amministrazione garantirà agli sponsor un’adeguata visibilità attraverso, ad esempio, la presenza del marchio sui materiali ufficiali di comunicazione dell’evento, la partecipazione ai momenti salienti di presentazione dell’evento, come conferenze stampa e altri eventi.

"Nell’anno in corso la nostra amministrazione realizzerà alcuni grandi eventi che certamente richiameranno un ampio pubblico e varie iniziative culturali e legate alla tradizione, tra cui quelle natalizie – spiega il vicesindaco, Matteo Francesconi –. "Riteniamo importante il contributo di soggetti privati, enti ed istituzioni".

Le proposte di sponsorizzazione, complete della documentazione richiesta, dovranno pervenire via pec all’indirizzo [email protected] e dovranno avere nell’oggetto la dicitura Avviso per ricerca di sponsor anno 2025 e il nome dell’iniziativa.

M.S.