Iniziative culturali al Centro Bucaneve. Si parla di salute

Il Centro di Cittadinanza “Il Bucaneve” ha in programma numerosi ed interessanti incontri letterari e di educazione alla salute aperti a tutte le persone interessate. Si è già svolto quello sulla “Letteratura italiana al femminile: scrittrici nel XIX e XX secolo dalla Deledda alla Maraini“ e anche il laboratorio gratuito per bambini dai 4 ai 10 anni. In più partire da giovedì 4 aprile, alle ore 21.prende il via una serie di sei incontri dedicati alla Motivazione alla Salute coordinati dalla dottoressa Barbara Ballerini con importanti medici relatori: E. Pfanner, S. Luchi. T. Centoni, K. Orsi, F. Massaro, P. Lazzarini, A. Allegrini, F. Garibaldi che tratteranno argomenti relativi alle patologie più diffuse come il diabete, l’ipertensione, il reflusso, il microbioma intestinale, la medicina di precisione, l’uso degli antibiotici, le vaccinazioni , una corretta alimentazione fino alla violenza di genere. Per informazioni è possibile visitare la pagina FB Centro Cittadinanza Il Bucaneve e/o scrivere una mail a: [email protected].