Iniziativa per malati di Alzheimer. Alla piscina comunale di Capannori

Quando l’iniziativa fisica può aiutare in certe patologie. Alla piscina comunale di Capannori stanno per prendere il via attività in acqua specificamente rivolte a persone affette da Alzheimer, ai loro familiari e caregiver. Una nuova iniziativa promossa da Capannori Servizi e Comune di Capannori, in collaborazione con l’associazione Alzheimer Lucca.

Le persone potranno usufruire di vari percorsi a seconda della gravità della loro malattia dopo un incontro valutativo che sarà effettuato presso la piscina. I giorni e gli orari delle attività non sono prestabiliti, ma possono essere concordati con la segreteria della piscina. Gli utenti potranno scendere in vasca seguiti da un familiare, oppure nei casi in cui la patologia sia più importante, possono essere seguiti da personale specializzato.

Riteniamo molto importante questa nuova attività fisica rivolta a persone affette da Alzheimer, una patologia purtroppo in crescita anche sul nostro territorio per la quale è necessario avere particolare attenzione e fornire supporto sia ai pazienti che alle loro famiglie – afferma l’assessora alle politiche sociali, Silvia Sarti.

"Gli esperti spiegano che l’inattività fisica - prosegue - rappresenta un fattore di rischio significativo per lo sviluppo di questa patologia, mentre l’esercizio fisico regolare può aiutare a migliorare le funzioni cognitive, ridurre i sintomi neuropsichiatrici e rallentare la perdita di autonomia nella vita quotidiana e l’attività in acqua poi offre ulteriori vantaggi come la riduzione dello sforzo richiesto per il movimento e il miglioramento della coordinazione motoria e dell’equilibrio. Ringraziamo l’associazione Alzheimer Lucca per la collaborazione prestata". Sulla stessa lunghezza d’onda il presidente dell’associazione Renzo Buchignani;

"Siamo molto soddisfatti dell’avvio di queste attività perché crediamo che possa portare benefici a coloro che soffrono e alle loro famiglie. Portare loro benessere è il nostro obiettivo. Ringraziamo la Capannori Servizi e il Comune per la sensibilità dimostrata".

Per informazioni, piscina comunale di Capannori, telefono 375 846 9182 e Associazione Alzheimer Lucca, telefono 329 6493377. Senza dubbio una lodevole iniziativa che potrà interessare molte persone.

Massimo Stefanini