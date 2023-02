Inizia il corso per l’uso del Dae

Domani, giovedì 23 febbraio, a partire delle 15.30, nei locali del Centro Chiavi d’Oro di Lucca, al civico 6 della via omonima sotto la Torre Guinigi, si tiene il primo incontro del ”Corso Bls-D” per riconoscere un arresto cardiaco; per fare un massaggio cardiopolmonare; per usare un Dae (defribillatore automatico esterno); per disostruire le vie respiratorie nei lattanti, bambini e adulti. Le lezioni sono tenute da Fabrizio Bonino, vicepresidente di CecchiniCuore Onlus. Il corso è gratuito, aperto a tutti e senza limitazioni di età. per informazioni e prenotazioni è sufficente rivolgersi al 347 4074315.