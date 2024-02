"Indicazioni per la zona industriale"

Un tir che sbaglia strada nel Morianese, e che invece di arrivare nella zona industriale finisce sul piazzale della chiesa di San Gemignano di Moriano, arenandosi per ore e ore e provocando seri danni all’asfalto della piazza. È successo martedì e il consigliere comunale del centrosinistra Daniele Bianucci, su richiesta di alcuni cittadini del paese, ha presentato una raccomandazione durante l’ultima seduta del Consiglio comunale.

“Purtroppo questa è un criticità che si ripete spesso e crea grossi problemi alla cittadinanza - spiega Bianucci - La questione nasce dal fatto che la zona industriale è poco segnalata, e per questo ho raccomandato all’amministrazione comunale, oltre ad attivarsi per un pronto ripristino del piazzale (valutando il recupero dei costi) di procedere all’istallazione di indicazioni più precise; e pure i navigatori satellitari, ci evidenziano i cittadini, non sono aggiornati, e inducono spesso gli autisti ad errore. Nel piano strutturale è già prevista la costruzione di una nuova viabilità a San Gemignano di Moriano, proprio per garantire un accesso protetto alla zona industriale e per liberare le strade secondarie dal traffico pesante: pertanto, in Consiglio ho raccomandato all’Amministrazione comunale di lavorare per dare quanto prima gambe a tale previsione, per migliorare la qualità della vita e la sicurezza ambientale dei cittadini della zona”.