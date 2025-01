Incubo affitti in città. La rabbia di una donna: "Ci hanno truffate"

"Voglio che le persone sappiano davvero cosa succede, che tipo di brutto raggiro viene fatto a chi è in difficoltò, alla ricerca di una casa". La denuncia arriva da una nostra lettrice, che ha chiesto di rimanere anonima, ma che ha deciso di affidare alle nostre colonne un fatto decisamente increscioso. Si parla spesso delle difficoltà di trovare una casa in affitto, ma alle volte le cose si complicano anche per altri fattori esterni. "Per partire della brutta cosa che ci è successa - spiega -, dobbiamo tornare indietro fino allo scorso meso di Settembre. Mia figlia aveva deciso di trovare una casa in affitto a Lucca, perchè dopo anni aveva scelto di tornare a vivere in città. Abbiamo cercato online una serie di agenzie immobiliari, e tra tutte quelle che mostravano le case da subito disponibili ne abbiamo trovata una in pieno centro storico. Ci siamo recate subito, e abbiamo trovato un ambiente molto bello, tutti molto disponibili e gentili, e ci hanno spiegato quali sarebbero state le mosse successive".

E da qui è iniziato il raggiro da parte dell’agenzia. "Ci hanno detto - spiega la signora - che avremmo dovuto versare subito 250 euro per iniziare la ricerca della casa, e già pochi giorni dopo avremmo dovuto riscrivergli per avere l’aggiornamento sulla ricerca. Ecco, sono passati 5 mesi, non sono mancati i messaggi e le richieste fatte anche direttamente nella filiale, ma non è stata trovata neanche una singola casa. Sostanzialmente sono spariti, fanno finta di non averci mai visto, si comportano in maniera maleducata quando andiamo a chiedere spiegazioni".

E intanto il tam tam si sta diffondendo anche sui social, dove la voce si sta spargendo. "Vorremmo che pià persone possibili si rendessero conto di cosa fa questa agenzia, perchè noi siamo state truffate e a tutt’ora non abbiamo ricevuto nessuna risposta".

ia.na.