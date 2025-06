Essity celebra i suoi 40 anni. Successi e innovazione . Festa con tutti i dipendenti

Essity, azienda leader globale nel settore dell’igiene e della salute, ha celebrato un traguardo significativo: 40 anni di presenza e successi sul territorio italiano. Per l’occasione, l’azienda ha organizzato due eventi esclusivi che vedranno la partecipazione di tutti i dipendenti, fornitori storici, collaboratori e rappresentanti delle istituzioni che hanno contribuito in questi anni al successo della multinazionale svedese in Italia.

In linea con il suo brand purpose “Breaking Barriers to Well-being”, Essity mira a rompere le barriere che ostacolano il benessere delle persone, attraverso l’abbattimento di stigma e tabù che ruotano ancora intorno al mondo dell’igiene e della salute (dall’incontinenza, alle mestruazioni, al linfedema, etc). Questo è anche ciò che da sempre spinge Essity all’ascolto attivo dei consumatori, sviluppando prodotti innovativi e sostenibili, capaci di soddisfare le reali necessità delle persone e di conciliare il rispetto per l’ambiente, con l’ambizioso obiettivo di raggiungere le emissioni nette zero entro il 2050.

Le celebrazioni in due luoghi simbolo per Essity in Italia. La Toscana, cuore pulsante della produzione cartaria nel settore tissue dell’azienda con tre stabilimenti all’avanguardia (Porcari, Altopascio e Collodi), ha ospitato la prima festa, giovedì 29 maggio, alla presenza del Sindaco di Lucca, Mario Pardini, della Sindaca di Altopascio, Sara D’Ambrosio, e del Sindaco di Porcari, Leonardo Fornaciari. Un tributo al lavoro e alla dedizione che hanno permesso all’azienda di crescere e innovare. La seconda celebrazione avrà luogo in Lombardia, dove per primo si è instaurato il brand Tena nel 1985 e dove ancora oggi si concentra la parte commerciale di Essity Italia, un riconoscimento all’impegno nella distribuzione e nel contatto con il mercato.

Nell’ambito dei festeggiamenti per i 40 anni, Essity Italia ha anche inaugurato lo scorso 22 maggio il nuovo magazzino di Porcari (Lucca), un investimento strategico che rafforza ulteriormente la capacità produttiva e logistica dell’azienda, un gioiello di tecnologia in termini di sicurezza, automazione e sistemi di stoccaggio, per i quali sono stati investiti da Essity oltre 10 milioni di euro.

Inoltre, fino a ottobre, lo stabilimento di Altopascio aprirà le porte a dipendenti e loro famiglie con i “Family Open Days”, giornate dedicate alla condivisione e alla scoperta del mondo Essity, un modo per ribadire l’importanza delle persone e del loro benessere per l’azienda. Per i più piccoli, sono organizzati dei laboratori alla scoperta della carta e dei prodotti tradizionali prodotti da Essity attraverso un approccio artistico, in collaborazione con Artebambini.