Altopascio sempre più attraente. Sbarca anche Amletina Bakery

Apre ad Altopascio un negozio, il primo e unico sinora in Toscana, del gruppo Amletina Bakery, ramo pasticceria, con prodotti da forno, dolci e salati. L’immobile, dove si susseguono a ritmo frenetico i lavori di adeguamento per accelerare il taglio del nastro, è quello dove era ubicato fino a poco tempo fa lo storico bar Giglio, in via delle Cerbaie, a pochi metri dal casello autostradale. Un segnale rilevante.

Questo nuovo arrivo significa che la cittadina del Tau esercita, proprio per la presenza di infrastrutture della mobilità, un certo appeal per l’apertura di nuove attività produttive. Amletina è presente con diversi esercizi commerciali nel Nord Italia, due a Genova (uno in centro e l’altro a Pegli), uno a Erba, in Lombardia e adesso Altopascio, la prima in Toscana, la più a sud per il momento. Amletina fa parte del gruppo Sweet.Ca spa, nato dall’esperienza pluriennale di affermati imprenditori italiani con esperienza nel settore commerciale, di produzione e sviluppo retail del comparto, con varie realtà nel settore dolciario e panificatorio: "Erika", "Matteo" (surgelati), Amletina, bakery and coffee.

Il gruppo impiega circa 250 persone nei propri stabilimenti, con produzione a marchio proprio e private label, prodotti commercializzati con il marchio del distributore, anziché quello del produttore.

Ad Altopascio, dove è presente a corredo dell’immobile anche un ampio parcheggio, arriverà quindi un luogo adatto per colazioni, con pasticceria fresca e secca, il salato, ma anche un sito per aperitivi e gelati.

Tra l’altro l’impresa è alla ricerca di personale: infatti, sul sito Amletina, c’è la possibilità di inviare le proprie candidature per chi fosse interessato a: [email protected]. Un polo produttivo che potrà offrire opportunità occupazionali agli altopascesi e non solo.

Altopascio sta attraversando un momento di notevole dinamismo a livello commerciale. Venerdì scorso ha avuto luogo il taglio del nastro di una piadineria, sempre in via delle Cerbaie, accanto al supermercato In’s, dove un tempo si trovava la Conad, per intenderci. Ma non è finita qui. Come anticipato, apriranno studi medici con specializzazione dentistica, al posto dello storico negozio di abbigliamento Torello, in via della Industrie, a ridosso della rotonda sul viale Europa. Certo, c’è anche l’altra faccia della medaglia con qualche saracinesca abbassata, ma finora il saldo è positivo per nuove aperture.

Massimo Stefanini