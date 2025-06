Dentro il “labirinto“ delle normative per gli interventi nelle aree demaniali

Consorzio di Bonifica e Genio civile incontrano i geometri: successo del convegno sugli interventi in aree demaniali e di rispetto tenutosi al cinema Astra di Lucca, iniziativa promossa dal Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Lucca.

È una normativa complessa quella che regola i rapporti fra il reticolo idraulico e le opere che a vario titolo vengono realizzate sugli stessi o nelle fasce comunque considerate di interferenza con lo stesso: leggi che da una parte sono ‘storiche’, risalgono ai primi decenni del secolo scorso, ma dall’altro lato sulle stesse si sono stratificate nel tempo nuove normative, comprese quelle regionali di riferimento.

Un labirinto in cui a volte è difficile muoversi anche per i tecnici esperti, e ancor di più per i cittadini, senza avere un filo di Arianna in grado di sbrogliare la matassa. Tutti temi che sono stati al centro dell’importante convegno ‘Reticolo idrografico e reticolo di gestione. Normativa di riferimento per gli interventi in area demaniale e nella fascia di rispetto. Competenze della Regione Toscana e del Consorzio di Bonifica’.

Un incontro professionale di alto livello a cui hanno partecipato tantissimi geometri della provincia di Lucca, con relatori tecnici qualificati degli Enti competenti.