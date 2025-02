"Incrocio pericoloso, intervenga la Provincia"

LUCCAI residenti di Guamo chiedono a Comune di Capannori e Provincia di Lucca di sedersi ad un tavolo e di trovare insieme soluzioni per diminuire la velocità di percorrenza della via di Sottomonte. Ancora nelle ultime settimane si sono verificati diversi incidenti agli incroci e nei punti di immissione lungo tutto il tragitto. "In particolare – racconta un gruppo di cittadini di Guano – un punto molto pericoloso e il lungo tratto che segue il rettilineo fra gli archi delle fontane e Massa Macinaia. In questo tratto i mezzi prendono a volte una velocità folle e arrivano all’altezza del Corte Caffè da dove iniziano una serie di immissioni, poi la curva, la strettoia sotto le arcate e l’incrocio con via Pontestrada. Tutto questo tratto diventa un’area ad alto rischio". Le auto che arrivano a grande velocità, non hanno lo spazio né il tempo per reagire se ci sono veicoli che sporgono ‘il muso" per potersi immettere sulla strada". I residenti rivolgono anche un pensiero ai ragazzi che aspettano il pullmann per andare a scuola: "La fermata – spiegano – è proprio a filo strada in pieno rettilineo e devono stare sul ciglio della strada, nell’erba spesso alta, perché subito alle loro spalle c’è il fosso e con le auto che sfrecciano ad alta velocità e gli fanno letteralmente il pelo. Una situazione assurda, che oltre ad essere pericolosa scoraggia le famiglie a lasciar utilizzare i mezzi pubblici per il trasporto a scuola". All’altezza di via Pontestrada c’è poi uno degli incroci a più alto rischio, con decine di impatti, più o meno gradi ogni anno, proprio di fronte alla scuola elementare del paese. "Da anni chiediamo una rotatoria – aggiungono i cittadini – ma sembra quasi impossibile che Comune e Provincia vengano ad una comunione di intenti. Non ci sono riusciti nemmeno quando il sindaco di Capannori e il presidente della Provincia erano la stessa persona. Un sistema di rotatorie, invece, siamo convinti che contribuirebbe in modo notevole ad abbassare la velocità di percorrenza di tutta la via di Sottomonte e ad abbassare quindi il rischio di incidenti". B.D.C.