Incrocio di Ponte Strada dalla Regione 700mila euro per realizzare la rotatoria

Finalmente ci siamo. La Regione Toscana ha finanziato con 700mila euro i lavori per la realizzazione di una rotatoria sulla strada provinciale n. 26 di Sottomonte all’incrocio con la via comunale di Ponte Strada a Guamo. Questo tratto della via di Sottomonte è interessato da una notevole mole di traffico soprattutto negli orari di punta e negli orari di inizio e fine delle lezioni della scuola primaria situata in prossimità dell’incrocio, una intersezione ‘a T’ regolamentata da uno stop su via di Ponte Strada che provoca frequenti incolonnamenti di veicoli in attesa di immissione sulla strada provinciale. L’intervento, vede un investimento del Comune di 200mila euro, mentre la Provincia di Lucca ha realizzato la progettazione definitiva. "Si tratta di un’opera molto importante e attesa che possiamo realizzare anche grazie al finanziamento della Regione Toscana, per il quale ringraziamo il presidente Eugenio Giani – afferma il sindaco, Giordano Del Chiaro –. L’esigenza di mettere in sicurezza l’incrocio tra la via di Sottomonte e via di Ponte Strada è emersa da tempo e finalmente adesso siamo in grado di farlo. La via di Sottomonte è tra le strade provinciali a più alta densità di traffico e l’immissione da via di Ponte Strada su questa viabilità provinciale è alquanto difficoltosa e può essere fonte di pericolo per auto, mezzi pesanti, veicoli a due ruote e anche pedoni. Con la realizzazione della rotatoria andremo a migliorare la sicurezza di questo tratto stradale e a fluidificare il traffico riducendo i tempi di attesa in quanto l’intersezione potrà essere utilizzata in modo continuo senza interruzione dei flussi di transito. Ciò contribuirà anche alla diminuzione delle emissioni inquinanti dei gas di scarico. Inoltre sarà garantita una maggiore sicurezza per i pedoni, soprattutto per gli alunni della scuola primaria che devono attraversare via di Sottomonte" . Ma.Ste.