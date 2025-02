Incontro aperto sull’intelligenza artificiale . Valeria Lazzaroli esamina rischi e chance

Prosegue con grande interesse, stasera in città la serie di incontri quale parte centrale di un progetto, finanziato dalla Fondazione Banca del Monte di Lucca e coordinato dalla professoressa Maria Rosa Smedile, docente di diritto ed economia, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze politiche dell’Università di Pisa nella persona del professor Alberto Vannucci, che si propone di esplorare il linguaggio della politica attraverso il contributo di esperti di settore.

Protagonista dell’evento sarà Valeria Lazzaroli, presidente di Ente nazionale per l’Intelligenza artificiale - E.n.i.a. che interverrà su un tema di grande attualità: l’intelligenza artificiale. Nel corso della conferenza, Lazzaroli porterà una riflessione approfondita sull’economia dell’AI e sulle modalità di adozione di questa tecnologia attraverso una narrazione concreta, delineando percorsi di implementazione che coinvolgano amministrazione pubblica, sanità, impresa, accademia e finanza.

Quest’ultima è invece un attore determinante per il pieno sviluppo dell’intelligenza artificiale come leva strategica per una nuova economia del lavoro. L’incontro si terrà dalle 9.30 alle 11.30, al Palazzo delle Esposizioni in Piazza S.Martino.