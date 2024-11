Incontro alla libreria “Bella Storia“ su Elena Molini

Alla libreria "Bella storia" di Porcari proseguono le iniziative culturali. In quella di domani, giovedì 7 novembre alle 21 alla Fondazione Lazzareschi, in piazza Orsi, accanto al palazzo del Municipio, si parlerà dell’opera di Elena Molini, un romanzo, che si intitola "La bottega delle seconde occasioni".

L’autrice è conosciuta per aver pubblicato "La piccola farmacia letteraria". L’evento è gratuito ma è gradita la prenotazione che si può fare chiamando la libreria al numero 0583 923373. Le due titolari, Jessica Nucci e Valentina Fontana, hanno trasformato in lavoro l’amore per i libri.

Diverse le presentazioni di vari volumi ed autori, ma anche le letture ad alta voce per i bambini di 7-8 anni, quelle per adulti che leggono ad alta voce il lunedì sera e poi commentano.

Le persone stanno insieme, si formano amicizie, con una funzione di aggregazione sociale. Nel negozio non c’è moltospazio, quindi per alcuni eventi bisogna...emigrare.

M.S.