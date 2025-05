"Incontro a specchio" tra docenti e studenti sul palco dei Differenti

BARGADa un’idea originale di Alessandro D’Alfonso, scritto a quattro mani con Chiara Pinelli, nasce "Incontro specchio", un inedito talk show tra il serio e il faceto dove ragazzi e docenti delle scuole superiori di Barga raccontano dal palco del teatro dei Differenti le loro idee, le loro opinioni, i gusti e le esperienze. Un percorso per arrivare a conoscersi più profondamente. E’ possibile vedere la scuola da un punto di vista diverso? Chi sono i docenti spogliati del loro ruolo e mestiere? Gli studenti come li vedono? E l’empatia con la classe come si valuta? A queste e ad altre numerose domande si cercherà di rispondere in questo evento.

La serata, in programma domani (inizio alle 21), sarà aperta a tutti ed è patrocinata dall’ISI Barga, Comune di Barga, Pro Loco Barga, Jam Academy. Ed è organizzata anche grazie al contributo del Ristorante Scacciaguai di Barga. L’ingresso è a offerta e parte del ricavato sarà devoluto all’Associazione ComeTe di Castelnuovo. Dunque un incontro tra adolescenti e professori affinché possano raccontarsi e scambiarsi le loro idee, opinioni, gusti, aneddoti ed esperienze per potersi conoscere più in profondità.

"I genitori – spiega Alessandro D’Alfonso – sono abituati a conoscere i docenti solo per cognome, molto spesso per sentito dire dai propri figli, ovvero per qualche minuto nel faccia a faccia in occasione dei ricevimenti scolastici; gli studenti invece il più delle volte li vedono come entità superiori inavvicinabili. Oltre la cattedra, invece, ci sono persone che hanno la loro vita normale, come quella di tutti e che fra di loro magari hanno punti di vista anche totalmente diversi sul quotidiano. E poi i docenti hanno anche la grande possibilità di dare visioni nuove e diverse, di dare ai ragazzi un’impronta spesso indelebile e che addirittura può arrivare ad indirizzare il loro futuro".

Luca Galeotti