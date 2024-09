Incontri sulla neogenitorialità. L’iniziativa dell’azienda Fosber rivolta ai propri dipendenti

Fosber, il gruppo internazionale leader nella progettazione di macchine per la produzione di cartone ondulato, organizza per i propri impiegati una serie di incontri sulla neogenitorialità. Questa iniziativa va ad inserirsi in un già ampio portfolio colmo di altre attività, con cui l’azienda supporta i propri dipendenti nella loro crescita lavorativa, personale e familiare. Un segnale forte nella direzione, sempre più importante, del benessere sul luogo di lavoro.

“Io speriamo che me la cavo. Essere genitori oggi: dialogo, intrecci e relazioni per crescere insieme ai nostri figli”, è il titolo della giornata di formazione in programma per mercoledì 25 settembre, aperta a tutte le dipendenti e tutti i dipendenti che desiderino parteciparvi. Il mestiere di genitore è senza dubbio uno dei più complessi e che, al tempo stesso, permette di sviluppare nuove competenze: con questa serie di incontri, Fosber vuole offrire un supporto concreto aiutando mamme, papà e non solo, a districarsi tra le molteplici sfide e opportunità che l’educazione dei figli comporta.

“Durante l’evento, aperto anche a chi non ha ancora figli e a coloro che vogliono essere un supporto nella crescita dei nipoti, ospiteremo educatrici e formatori, che offriranno consigli pratici e strategie per gestire le diverse fasi della crescita, dalla prima infanzia all’adolescenza” - spiega Alessandro Panconi HR & CSR Director - “Grazie alla loro guida, questa sarà una preziosa occasione di consapevolezza, dialogo, confronto e, perché no, conforto”.

“Favorire un equilibrio tra il tempo passato al lavoro e quello personale dedicato a sé stessi e alla famiglia, è una tra le nostre priorità. - conclude Marco Bertola, CEO di Fosber Group (nella foto) - Questo perché siamo consapevoli che un rapporto armonioso tra queste due sfere della vita dell’individuo permette di lavorare meglio e soprattutto vivere meglio”.

Parteciperanno all’evento nel ruolo di esperti: Mattea Virdis, specializzata nella formazione per l’infanzia e nella pedagogia; docente e consulente per le famiglie che richiedono supporto a livello educativo; Claudia Nardini, esperta in pedagogia clinica, perfezionata in giftedness; da diversi anni si occupa di difficoltà e disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), di genitorialità e di alta sensibilità; Simone Bigongiari, responsabile dell’ufficio Training di Fosber, esperto di orientamento professionale e progetti di sviluppo delle persone.