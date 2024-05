Tremendo schianto nella notte: scontro frontale tra auto, grave 30enne

Lucca, 21 maggio 2024 – Uno schianto tremendo, un boato che è risuonato nella notte in via di Mugnano dove due auto si sono scontrate in un frontale. L’incidente stradale è avvenuto nella zona del sottopasso di San Concordio poco dopo mezzanotte. Ferite tre persone, due in codice giallo e una in codice rosso. Il più grave è un uomo di 30 anni trasferito all’ospedale di Cisanello di Pisa in seguito alla gravità dei traumi conseguenti allo scontro. Gli altri due feriti sono stati portati all’ospedale di Lucca. Sul posto sono intervenuti l’automedica di Lucca, l’ambulanza della Misericordia di Lucca, i carabinieri e vigili del Fuoco.