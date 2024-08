Incidente mortale ad Altopascio, 44enne perde la vita nell’impatto fra auto e scooter

Firenze, 21 agosto 2024 – Tragedia in via Romea ad Altopascio dove un uomo di 44 anni di origine marocchina è morto dopo un incidente. Secondo quanto ricostruito l’uomo viaggiava a bordo del suo scooter quando si è scontrato con un’auto. Il violentissimo impatto, avvenuto nella notte tra il 20 e il 21 agosto, non ha lasciato scampo al 44enne. Il conducente dell’auto non sarebbe rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e i carabinieri per ricostruire la dinamica dell’incidente.