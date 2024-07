Si schianta con l’auto contro un albero, grave giovane

Barga (Lucca), 25 luglio 2024 - Si trova in gravi condizioni il giovane alla guida della sua Ford Fiesta che questa sera intorno alle 18 è stato sbalzato fuori dal mezzo mentre stava percorrendo Via Nazionale nel tratto tra le frazioni di Ponte all’Ania e Fornaci di Barga, nel comune di Barga. Ancora difficile stabilire l’esatta dinamica del sinistro che sembrerebbe non avere coinvolto altri veicoli in transito e sarebbe stato innescato da un violento urto contro una delle piante che delimitano la carreggiata dopo la perdita di controllo dell’auto,

Il ferito, privo di conoscenza in un primo momento, è stato giudicato in condizioni preoccupanti dai soccorritori giunti dal vicino Pet di Fornaci con l’ambulanza della Misericordia del Barghigiano che hanno fatto richiesta del’elesoccorso regionale Pegaso. Per lui, dopo la prima assistenza e la sua stabilizzazione, è scattato l’immediato trasferimento in codice rosso per politeama al nosocomio pisano di Cisanello dove sono attualmente in corso le prime verifiche sanitarie. Traffico tornato regolare da poco su Via Nazionale, dopo l’obbligata interruzione della circolazione e rilievi in capo alla polizia Municipale di Barga.