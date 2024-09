Brucia di tutto sotto la tettoia di una casa: distrutti auto e attrezzi agricoli

Borgo a Mozzano (Lucca), 1 settembre 2024 – Un incendio che ha letteralmente divorato un’auto e una serie di attrezzi agricoli. Che erano sistemati sotto la tettoia di un casa. Paura in un’abitazione in località Lavacchielli per un rogo violento che ha provocato notevoli danni.

E' stata la gente della zona a chiamare i vigili del fuoco, arrivati da Castelnuovo Garfagnana con un’autobotte. Il personale è riuscito a spegnere le fiamme in breve tempo ma dopo il fuoco è rimasta la distruzione. La casa, dove vive una persona rimasta incolume, è stata dichiarata inagibile. Non si registrano altri feriti.