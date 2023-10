Incendio a Marginone: auto distrutta

Una vettura completamente distrutta e tanta paura. E’ il bilancio di un incendio scoppiato ieri pomeriggio in via dei Sordelli, località Michi, a Marginone. Per cause in corso di accertamento, il rogo è divampato all’improvviso, alimentato dal vento, in una zona boscata e caratterizzata da una folta vegetazione. Nonostante il tentativo di spegnimento dei proprietari, soltanto l’arrivo tempestivo dei vigili del fuoco ha permesso di evitare il peggio. Niente da fare, al contrario, per una macchina che si trovava parcheggiata in zona e che in pochi minuti è stata devastata. Al termine delle operazioni di bonifica, per fortuna non si sono registrati feriti, anche perché l’episodio si è verificato all’esterno, nel bosco, maggiori problemi se invece si fosse verificato nell’ambito di ambienti chiusi. I danni sono comunque ingenti: il veicolo, da solo, ha un valore di migliaia di euro poi, di conseguenza, tutto il resto. I vigili del fuoco hanno prima messo in sicurezza l’area, scongiurando il pericolo che venisse inghiottita dalla combustione e successivamente hanno fatto scattare le indagini per capire la motivazione del rogo, quale causa lo abbia determinato. Il caldo anomalo di questi giorni (tra l’altro sussiste ancora il divieto di abbruciamento di residui vegetali fino al 22 ottobre da parte della Regione) potrebbe avere influito. L’avviso infatti è stato diramato proprio per evitare questo tipo di problemi.

Ma. Ste.