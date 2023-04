Incarichi esterni ai dipendenti comunali, le cifre

Pubblicati sul sito del Comune di Lucca, nella sezione Amministrazione trasparente, gli incarichi esterni, retribuiti (da enti terzi e autorizzati da Palazzo Orsetti) di alcuni dipendenti comunali. Per il 2023 sono 11. Tra essi: Stefano Tirabassi (soggetto conferente Teatro del Giglio per 7000 euro), Valerio Favini (Coop Esibirsi per 4500 euro), Iacopo Lazzareschi Cervelli (Lucca Crea per 5000 euro), Simona Serini (Muse Museo delle Scienze per 2200 euro).

Gli importi più consistenti sono a beneficio di Antonella Giannini, che come Ctu del collegio arbitrale in una controversia tra Unareti Spa e il Comune di Cinisello Balsamo riceverà un compenso di 50mila euro, e di Eleonora Colonnata che nel solito contenzioso funge da coadiutore Ctu e riceverà un compenso da 10mila euro.

Colonnata, peraltro, che in Comune è responsabile dell’ufficio Edilizia pubblica – che fa parte del settore Lavori pubblici diretto da Giannini – di recente ha vinto un concorso da dirigente al Comune di Pisa, piazzandosi prima alle spalle di un altro impiegato lucchese, Andrea Biggi, attuale responsabile dell’ufficio Strade (sempre del settore Lavori Pubblici).

I due sono stati scelti dall’amministrazione pisana tra 76 partecipanti al concorso, dopo il superamento delle prove scritte e orali e il giudizio finale della commissione composta da 5 membri, tra cui la stessa Giannini e il dirigente in pensione del Comune di Lucca, Maurizio Tani. Una presenza che nella città della Torre, ha dato vita a qualche mugugno.

